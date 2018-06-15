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苹果 iPhone 3GS 韩国「复活」！最强「功能机」仅售人民币 260 元

2018-06-15 09:53 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 6 月 15 日消息，iPhone 3GS 是 iPhone 系列中的第三代。2009 年 6 月 8 日，这款手机在苹果的全球开发者大会（WWDC）上正式发布。

iPhone 3GS 早在 2012 年 9 月就已经停售，至今已差不多 6 年时间。而据 PhoneArena 报道，韩国电信运营商 SK Telink 宣布将于本月底在 SK Seven Mobile 在线商城重新开卖 iPhone 3GS，而且价格相当便宜。

据悉，重新销售的 iPhone 3GS 是在进行测试后，确保没有质量问题的情况下重新包装上架销售。包装里除了 iPhone 3GS 主机，还将随机附送 30pin USB 数据线、充电插头等等配件。

不过由于 iPhone 3GS 最高仅支持 iOS 6.1.6，也就是说现在 App Store 里绝大多数的 App 都已经不能安装了，只能完成打电话、听音乐、发短信等基本功能需求。不过 iOS 6.1.6 还可以通过进行越狱在 Cydia 下载各式各样的软件。

这款重新上架的 iPhone 3GS 的售价为 44000 韩元（约合人民币 260 元），应该算得上是一款相当不错的「功能机」了。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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