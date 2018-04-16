三星发布 Galaxy J2 Pro 手机，最大的特点是根本上不了网！

站长之家(ChinaZ.com) 4 月 16 日消息，日前三星在韩国发布了一款针对于学生和老年人群体的智能机——Galaxy J2 Pro。在现如今的移动互联网时代里，Galaxy J2 Pro 最大的特点就是它是一款不支持联网的智能手机。

配置方面， Galaxy J2 Pro 的配置跟三星今年 1 月份发布的入门机 Galaxy J2 基本一致，只不过完全阉割了上网功能，即不支持蜂窝网络，也不能连接 WiFi。

三星 Galaxy J2 Pro 配备了 5 英寸 QHD Super AMOLED 屏幕，搭载 1.4GHz 四核处理器，1.5GB RAM 和 16GB 存储空间，2600mAh 电池容量，800 万像素后置镜头和 500 万像素前置摄像头。

售价方面，三星 Galaxy J2 Pro 售价为 199100 韩元，约合人民币 1166 元，有黑色和金色两款可供选择。虽然阉割了上网功能，但比三星 Galaxy J2 Pro 却比 Galaxy J2 约 950 人民币的售价还要略高。

作为最大的智能手机厂商，苹果此前就上线了一个名为「家庭」管理页面，以帮助家长监管其孩子们使用 iPhone，因为它的两个大股东担心青少年会对该公司的 iPhone 上瘾。

而为了让人们戒掉手机，奥地利设计师 Klemens Schillinger 此前也推出了一款替代手机的「手机」，帮助人们戒掉手机成瘾的毛病。