华为计划将于下个月正式发布旗下 P 系列的三款新机 P20、P20 Plus 和 P20 Pro。现在就有外媒曝光了华为 P20 Plus 的戴壳渲染图。图片显示华为 P20 Plus 并未拥有传闻的跟苹果 iPhone X 类似的刘海屏,华为 P20 Plus 预计 Home 键内置了指纹识别功能,其最大的亮点是是背部竖排放置的三个摄像头,不过由于带着保护套未能看到徕卡标识。