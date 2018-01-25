虚拟运营商苏宁互联发布云卡 最低28元享受5GB流量

站长之家(ChinaZ.com) 1 月 25 日消息：近年来互联网套餐不断推出，可以说让很多人可以选择更适合自己的手机卡套餐。沉寂了许久的虚拟运营商似乎也开始要苏醒了，今天苏宁推出了苏宁互联云卡，依靠的为中国联通网络。

苏宁云卡分为省内版和国内版，省内版为小云卡，月费 48 元享受省内流量5GB、 58 元享受省内流量10GB、 68 元享受省内流量15GB、 78 元享受省内流量20GB。国内版为大云卡，月费 68 元享受国内流量5GB、 98 元享受国内流量10GB、 118 元享受国内流量15GB、 138 元享受国内流量20GB。此外所有套餐均有赠送 60 分钟通话，国内接听免费，来电显示免费。

值得一提的是，在 1 月 31 日之前办理苏宁云卡，经享受为期一年的月返 20 元话费的优惠，也就是说最低只要 28 元就可以使用5GB流量。

有兴趣的可以了解一下，另外除了云卡外，苏宁还推出了 0 月租的“至简”卡，可选电信或者联通制式。

申请地址：https://cuxiao.suning.com/yunkazn.html