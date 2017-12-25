iOS 11越狱工具来了 to.panga工具可下载使用

站长之家(ChinaZ.com) 12 月 25 日消息：早前有开发者表示iOS11 存在越狱可能，现在Abraham Masri在GitHub网站上放出了iOS 11.0——11.1. 2 越狱工具to.panga，而且是包含了Cydia。不过他表示这仅仅提供给开发者研究使用，不推荐普通用户安装。

开发者Abraham Masri表示，目前这套越狱工具仍然不稳定，无法让每台iOS11 设备顺利安装Cydia，就算是安装好Cydia也只能打开首页，无法安装插件，主要原因是Cydia还未适配iOS 11，而这并非段时间就能推出。所以目前这套to.panga目标群体明确是开发者。

另外，作者还表示目前仅用iPhoneX和iPhone7 测试过，其他型号机器能否成功还不知道。虽然目前还未完善，但我们相信后期将很快可以推出。苹果也在上星期关闭了iOS 11. 2 之前的验证通道，所以想尝试越狱的就不要升级系统了。

GitHub项目地址：https://github.com/iabem97/topanga