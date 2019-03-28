日本小学必修编程！因在IT教育方面滞后

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站长之家(ChinaZ.com) 3月28日 消息:学编程要从娃娃抓起!没想到比我们先落实这个计划的竟然是日本。据日本经济新闻报道，因IT人才短缺，近日，日本文部科学省宣布从 2020 年起编程将作为小学必修内容加入理科教科书中。小学 6 年级学生将学习如何让LED灯点亮熄灭等编程指令。但日本专家依旧担心少儿编程进度落后于世界。据悉，美国、英国等国家，少儿编程早已进入小学标准必修课程体系。

官方表示：开展编程教育的目的是培养孩子在信息应用的基本能力和逻辑思维能力。为培养IT领域的专家或技术人才做准备。

据日本经济产业省 2016 年公布的数据显示，日本IT人才严重不足。到 2030 年日本国内的IT人才短缺将达到 59 万人。

目前，少儿编程课程在中国也日渐风靡。但中国还未将编程纳入中小学必修课程。但根据教育部 3 月公布的通知，今年将逐步推广全国编程教育。目前，个别省市已经开始推广中小学编程教育，例如重庆市要求3- 6 年级累计不少于 36 课时编程教育。

据彭博社报道，到 2030 年，中国将有世界上最多的软件开发工程师。对此，网友纷纷表示庆幸，称幸好已经长大了，不然可要惨了~