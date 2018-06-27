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油管辱华网红回怼中国网友：好暴力！中国人开不起玩笑

2018-06-27 17:18 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(Chinaz.com)注：近日，油管千万粉丝网红RiceGum到香港旅游并发布辱华视频的事件惹怒了 310 万网友!他在YouTube上发布了名为《Why I Left The Clout House (im sorry)》的视频，以记录他在香港 2 天的游记。

然而，这则 6 分钟的视频却引发了百万网友的声讨。只因为，这并不是简单的游记，里面有多处内容涉嫌辱华。在视频中，他不但在香港旁边标注日本国旗，而且还多次讽刺中国人爱吃狗肉，甚至还强迫一位老人吃他吃过的冰淇淋。短短几天这则视频播放量就高达 310 多万，网上清一色都是骂他的评论。

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引发中国网友声讨后，他再次发布视频回击中国媒体和网友，称网友评论涉嫌暴力，吃狗肉只是玩刻板印象的哏。他称就像黑人总是拿美国人开玩笑一样，他是亚洲人也可以开亚洲人的玩笑。他认为中国网友都太较真了，不懂玩笑。

注：RiceGum原名叫Bryan Le，爸爸是中国人， 2012 年开始经营油管，现坐拥 1056 万粉丝，油管视频总播放量超过 17 亿。

辱华网红回怼中国网友完整视频点此观看

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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