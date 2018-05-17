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抡小黄车砸宝马怎么回事？小黄车无辜躺枪

2018-05-17 16:10 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(Chinaz.com)注：自共享单车出现以来，“受伤”最严重的当属小黄车了。不是座椅被卸了，就是轮子被撬歪了，甚至还被丢到树上，扔在水里。更过分的，还把小黄车当成了“凶器”。据都市快报消息，日前，西安一男子不知何故，抡起两辆小黄车就往一辆宝马车上砸。不少路人都目睹了这一过程，还有人录了视频。

据宝马车上的两名女子表示，她们并不认识这名男子，在砸车之前，她们驾车驶入朱雀门时就看见这名男子站在马路中间，等她们将车停在朱雀门里的酒店门口准备吃饭时，男子突然冲了上来，对着车一顿猛砸。

民警赶到现场时，这辆宝马车引擎盖的位置已经伤痕累累，地上还躺着一辆小黄车。据目击者称，该男子拿着小黄车狂砸了宝马车好几下。而该男子满嘴酒气疑似醉酒，两名女车主表示受到惊吓。随后，民警将醉酒男子以及宝马车主带回派出所作进一步处理。

对此，网友议论纷纷。有网友认为男子醉酒是借口，仇富心理才是真。看到人家开好车眼红才那么干的吧。不过也有网友认为不必过分歪曲人家的心理，酒品差的人本来就很多，就是可怜了小黄车，真是躺着都中枪~

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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