世界智能大会开幕 在哪开？都有哪些大咖参加？将展示哪些前沿科技？

站长之家(Chinaz.com)注： 5 月 16 日，第二届世界智能大会在天津隆重开幕。本次大会以“智能时代：新进展、新趋势、新举措”为主题，探讨智能科技前沿发展。

那么，这次大会都来了哪些大咖呢?据了解，这次大会的来宾阵容非常强大，国内科技巨头及 1800 多位人工智能专家都出席了这次盛会。其中，百度李彦宏、阿里马云、京东刘强东、 360 周鸿祎、科大讯飞刘庆峰等大佬纷纷出席了大会。BATJ来了仨，基本上科技界“半壁江山”都来到了会场。

在大会上， 360 董事长周鸿祎首次提出了“安全大脑”的全新概念，他称“安全大脑”是一个分布式智能系统，综合利用ABCI(大数据、人工智能、云计算、IoT智能感知、区块链)等新技术，保护国家、国防、关键基础设施、社会及个人的网络安全。

据了解，本次大会共 3 场主论坛， 20 余场专题论坛，除了交流会之外，大会还设置了智能交通、智慧城市、智慧生活、大数据、科研与创新展区、智能制造展区 6 个主题区域，市民明天起就可以进入大会展馆体验AR虚拟地球仪、阿里电子试衣镜等科技产品。