iPhone被破解！库克哭了、FBI笑了！两部手机同时破解密码只需几小时

站长之家(Chinaz.com)注：库克哭了、FBI笑了!近日，一款名为“GrayKey(灰钥匙)”的破解神器彻底让苹果慌了。据悉，这款解锁工具是国外安全公司MalwareBytes专为执法部门研发的，用于破解密码以解锁手机。

别看这个工具盒看起来只是一个黑色的普通盒子，一旦将两根Lightning线连接iPhone，安装上软件后就可以在几个小时内轻松破解密码。

工程师称，这款工具已经具备了破解任何运行iOS11 的设备的能力，就连最新款的iPhone X也在所难免。一旦GrayKey成功破解手机，密码就会显示在iPhone的屏幕上。再次连接GrayKey ，就可以下载手机上所有数据。这意味着，苹果用户的个人信息安全将无法保障。

虽然，目前，该机仅提供给执法机关使用，但如果落到不法分子手中，将对用户造成极大的损失。据悉，该机共有 2 个版本，售价可以说非常昂贵了。其中，必须联网并定位使用的版本售价1. 5 万美元，仅能使用 300 次;离线版本售价 3 万美元，不限位置和使用次数。