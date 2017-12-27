再次变身！3D版的QQ黄脸表情是怎么做出来的

腾讯QQ中的黄脸表情，大家都很熟悉，从 2003 年加入QQ表情后就一发不可收拾，从此成为中国网民记忆力中信息量最大、最魔性的存在之一。

随着一代代网民审美风格的变化，QQ小黄脸的形象也经历了几次变身。近日，腾讯最新推出了3D版的QQ黄脸表情，共 16 个表情包，这个软萌Q弹的大黄脸立体生动，耗费了设计师不少精力。

今日，腾讯设计师为大家揭秘3D版的腾讯QQ黄脸表情是这样做出来的。设计师称，发现更大的球体，更直接丰富的外观，对于夸张的表达内心情绪有着更富于冲击力的意义，3D的形式也是近来表情流行的一种趋势。

同时设计师还曝光了一些设计过程中有趣的故事：

而如何把握好表情每个细节部分的质感是个难题。第一稿的“笑泪”，两眼居然流着“有毒”水银材质的眼泪!

设计师在怒改 11 稿后依然发现眉毛与眼睛的迷之尴尬质感，到最后精修十二稿才得终于定稿，有了现在的“笑泪”。

如何下载这套这套颜值高、又好用的表情呢?现在，打只要开手机QQ最新版，点击左上角头像打开菜单，选择“个性装扮”——“表情”，然后搜索：QQ黄脸，就可以看到3D版本的黄脸表情了，有“经典心情”和“热聊日常”两个免费表情包。