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连续受骗者中95后超半数，支付宝升级“叫醒热线”覆盖全年龄段

2019-12-20 14:38 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 12月20日 消息：预防诈骗是世界级难题，既难在识别，也难在提醒。身处骗局的被骗者往往“当局者迷”，深信骗子的话，即便有所怀疑，也可能出于情绪失控、赌博心理等越陷越深，连续被骗。

诈骗

中国警察网近日发布调研数据称，连续受骗者中超半数为95后，接到支付宝反欺诈“叫醒热线”来电时， 8 成老年人会听劝，反而不容易继续被骗。针对这一现状，12月20日，支付宝进一步升级“叫醒热线”，不止给老年人打电话，还将覆盖全年龄段高风险人群。

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支付宝安全团队表示，通过对各类骗术的深入分析和引入AI，目前已实现对涉嫌欺诈的交易进行有效识别和提醒。今年 7 月，支付宝率先推出反诈骗叫醒热线，当识别到交易存在诈骗风险时，不仅会阻止交易，还会主动致电揭示骗局，防止用户进一步被骗，尝试其他转账途径。此前叫醒热线优先服务 50 岁以上的老年人，上线以来，诈骗资损率已下降 8 成。

支付宝客户服务及权益保障事业部总经理徐蔚表示，为了更好地保护消费者，叫醒热线现升级服务，目前已覆盖全年龄段。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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