河南：年底前全面清退不符合条件的网约车车辆和驾驶员

站长之家(ChinaZ.com) 11月8日 消息:近日，河南政府官网发布公告称，省交通运输厅、省公安厅联合下发了《关于进一步加强全省网络预约出租汽车和私人小客车合乘安全管理的紧急通知》，即日起至 12 月 31 日进行联合检查并全面清退不符合条件的网约车车辆及驾驶员。

《通知》指出，自即日起至 12 月 31 日，在全省范围组织开展打击非法从事出租汽车经营专项整治行动。各地交通运输主管部门、公安机关要立即组织对本地运营的网约车平台公司和私人小客车合乘信息服务平台开展联合安全大检查，全面排查行业安全隐患和薄弱环节，督促相关企业采取有效措施对存在的安全隐患予以整改，在未完成隐患整改前，无限期停止私人小客车合乘信息服务。

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同时，要加强网约车和顺风车平台合规化核查，相关平台公司要严格规范派单管理，不得向未经背景核查的驾驶员派单，并运用技术手段，保证线上注册的车辆和驾驶员与线下实际提供服务的车辆和驾驶员一致;要定期随机抽查线下运营车辆及驾驶员，核查注册信息与实际情况一致性，防止“修牌改号”、“冒名顶替”等问题。 2018 年 12 月 31 日前全面清退不符合条件的车辆和驾驶员，并基本实现网约车平台公司、车辆和驾驶员合规化。