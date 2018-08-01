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8月1日起，微信还信用卡要收费了 最低0.1元

2018-08-01 15:11 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(Chinaz.com)注：根据微信 7 月份发布的公告，从今天( 8 月 1 日)起，通过微信还信用卡不再免费了。根据官方公告，如果你不是腾讯理财通铂金、黄金会员或者每个月固定转入 500 元以上的话，那么通过微信还信用卡每笔将被收取0.1%的费用，最低0. 1 元。

那么，什么是理财通铂金、黄金会员呢?其实这是去年理财通上线的会员等级制度，以理财值区间为准，四个会员等级分别为：铂金会员：理财值≥50 万;黄金会员：理财值 10 万~ 50 万(不含 50 万);白银会员：理财值 1 万~ 10 万(不含 10 万);普通会员：理财值1~1 万(不含 1 万)。

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图片来源图虫：已授站长之家使用

简单地说就是，如果你的理财通存款没有超过 10 万块钱，就不能享受微信免费还信用卡了。收费的原因之前微信官方也解释过了，微信用户众多，每 10 个用户就有 1 个使用信用卡还款功能。而微信用户高达10. 4 亿，这背后产生的支付通道手续费成本逐年增长。

不过大家也不用担心，虽然微信还信用卡要收费了，但目前线上还信用卡还有多种免费方式。目前，支付宝、银联云闪付App还有各家银行的APP还信用卡都是免费的。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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