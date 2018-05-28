如此火的JEET蓝牙耳机，到底是为什么火？

2018年最火的耳机要数JEET蓝牙耳机了，以丑出名，天天自爆自黑自己有多丑，举办丑的艺术展，丑粉节，开展史上最丑的发布会，甚至成立丑人公益协会，关爱弱势群体，誓要为“丑”代言!或许，这就是它今年为何如此火爆的原因。

因为自黑自嘲，JEET蓝牙耳机被很多媒体报道，因为”非时尚“，被诸多时尚达人热捧，十足的反潮流反时尚代表，非常的火爆!之前一直在海外和国内线下市场试水，4月份登陆线上电商平台以来，已经三次断货，销售预约量多达十几万!

从未见过有品牌说自己丑的，一个好好的品牌，为什么要自黑说自己“丑”?

其实JEET耳机的颜值吧....当然要说很漂亮肯定算不上，但时不时尚这回事，每个人有每个人的看法和审美。个人觉得还可以，毕竟只有这个价钱~~

据JEET的产品逻辑来看，他们一直强调要打造“平价享轻奢”的概念，一定程度上轻视外观颜值，将音质、佩戴舒适性作为最重要的考量因素，倾注心力追求更好，据说音质可以媲美500-1000千元耳机。

做平价耳机的都知道，在一定成本范围内，想要做到音质较好的耳机，其它属性就需要在一定程度上做妥协。JEET团队选择在外观上做妥协，将音质做到更好。因为音质、舒适度的考量会对外观、造型进行改造，也就是说成本有限的情况下，要音质和舒适度等，还是要外观颜值，就需要做取舍了!那种强调自己音质、舒适度不错，外观也很潮很时尚的平价耳机，大多都是在自吹自擂罢了!

所以JEET在外观的自嘲自黑，更像是一种对音质、舒适度、性能、品质极致追求的个性和理念。

更有意思的是JEET蓝牙耳机，主打“非时尚，不装X”，某种程度上更是契合年轻人越来越不喜欢装，不喜欢做作的状态，让很多的年轻用户争相成为“丑粉”，更像是在表达我不装X，不做作，我丑就丑了，我眼光就这样等等类似于这种个性的发泄!

就像JEET官方那句话，用户可能会说JEET的外观一般，那干脆我们自己就不掩饰了，外观谁要说丑，那就丑了，但对音质、品质我们有更极致追求。

不少年轻人表示，喜欢这个品牌的态度——“非时尚 不装X”，算是非常特别个性，而且音质确实不错，JEET耳机为了证明自己的音质和舒适度，在业内也开始疯狂开展“金耳朵品鉴会”，邀请大量的数码媒体、音乐发烧友、专业用户进行评测、各种品牌的对比评测!

另外平价耳机里，要说颜值好看的估计也真没有，大部分都是公版公模，与其在一堆公模里挑来挑去，还不如直接就买这款耳机来的自在!

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