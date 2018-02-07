2018小米年会雷军定下新目标：10个季度内，重回国内第一

站长之家(Chinaz.com) 2 月 7 日消息 今天，小米举行了 2018 年会， 2017 年会上雷军提出了营收过 1000 亿的小目标，并成功实现了。今年，雷军再度设定一个新目标，：要在 10 个季度内，国内市场重回第一!

雷军在年会上总结了小米过去一年取得的成绩，并制定了小米接下来的目标，雷军称， 2017 年 10 月，小米提前实现了年初提出的营收过千亿目标。小米 2017 年能够成功逆转，是小米模式和价值观的胜利。

据介绍，在营收过千亿的国际科技巨头中，苹果用了 20 年，Facebook用了 12 年，Google用了 9 年，国内科技公司，阿里用了 17 年，腾讯用了 17 年，华为用了 21 年。雷军还很有自信的表示，小米在 2018 年有很大机会进入世界 500 强的行列。

在未来的发展上，雷军称，目前小米已经进入了全球 70 多个国际和地区， 2018 将在战略、资源、本地化产品开发等方面给予更多支持，继续大力开拓海外市场。

与此同时，小米将在在国内市场全面展开反击。雷军认为，中国市场是小米的根基，是全球最大的消费电子市场，也是全球行业竞争的高地。只有本土胜出，才能持续支撑国际业务稳步发展。只有赢在中国，才能赢得世界。所以，今年小米设定一个新目标： 10 个季度内，国内市场重回第一!