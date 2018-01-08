翻车！人人网遭监管约谈，区块链项目泡汤 网友意外：人人网还活着？

站长之家(Chinaz.com)注：上周，沉寂多时的人人网抓住区块链的风口，再次出现在大众的视野。自从 1 月 2 日人人网宣布进军区块链之后，人人网的股价在两日内接连暴涨，涨幅近80%。然而，翻车来得太快，就像龙卷风。才出了两天风头，人人网就遇到了大麻烦。

据知情人士透露，日前，监管部门已经约谈了人人网，其推出的RRcoin项目已经确定翻车，目前私募正在通知退币。根据人人网发布的RRCoin白皮书，他们原计划发布 10 亿枚RRCoin作为令牌，应用于直播、商业推广、社交游戏、钱包应用等场景。其中私募占40%，社区商务合作占20%，其余的RRCoin主要用于技术开发和研发团队。

对于人人网翻车这事，人们不禁感到唏嘘，从曾经叱咤风云的社交网站到如今的不断衰败，人人网似乎已经成了社交网站的反面教材。甚至有网友惊呼人人网竟然还活着，对于不少人来说这个网站还存在就已经足够让人震惊。

对此，业内人士表示人人网的失败其实在情理之中。虽然现在区块链很火，网易、迅雷、暴风、 360 等老牌互联网公司都瞄上了这块肥肉，但对于仅有一份白皮书的公司来说，人人网的失败是注定的结局。