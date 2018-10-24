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民生银行郑万春：将推动区块链分布式记账技术在跨境支付中的应用

2018-10-24 16:53 稿源：站长之家  0条评论
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图片版权所属：站长之家

今日块讯(ChinaZ.com) 10 月 24 日消息：    据证券时报报道，民生银行行长郑万春在由SWIFT和中国支付清算协会主办的SIBOS“中国之夜”主体论坛表示，民生银行将加快制度变革和科技应用，积极发展数字化跨境支付业务。

郑万春表示，民生银行将从三方面深化各领域合作，其中包括将推动区块链分布式记账技术在银行GPI跨境支付中的应用性研发，促进GPI产品迭代升级。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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