高盛和亿万富翁Mike Novogratz向加密托管公司BitGo投资1500万美元

今日块讯(ChinaZ.com)10 月 19 日消息： 据unhashed消息，高盛集团和前高盛合伙人、亿万富翁Mike Novogratz已经向加密货币托管公司BitGo Holdings Inc.投资 1500 万美元。据悉，BitGoB轮的总募资额为 5850 万美元总筹资额为 5850 万美元，也就是高盛和Mike Novogratz投资额度占该轮融资的四分之一。