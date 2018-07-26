FCoin调整“交易即挖矿”返还FT方式

今日块讯(Chinaz.com) 7 月 26 日消息 FCoin日前发布公告称，将调整“交易即挖矿”返还FT方式。FCoin表示，为了进一步鼓励FT的价值投资及长线持有，同时贯彻手续费100%返还FT的既定原则，将“交易即挖矿”返还FT方式调整为：

1、自 2018 年 7 月 26 日起至 2018 年 8 月 25 日，期间的每日中每小时产生的手续费，将按照该小时FT1808 的均价，100%折算成新增发的FT1808(FT挖矿发行机制不变，但新发行的FT会按照FT：FT1808 1： 1 的比例兑换为FT1808，参见前述FT1808 简介)并于 24 小时后返还给社区用户。(注：和现有返还算法保持不变，但返还品种由FT变为FT1808)

2、2018 年 7 月 26 日为FT1808 初始发行及返还日。 2018 年 7 月 25 日累积的所有手续费，将于 2018 年 7 月 26 日FT1808 开放交易前，按照 2018 年 7 月 25 日FT均价(由于FT1808 是对FT1： 1 发行，在FT1808 为开放交易前，以FT均价折算)，一次性折算成FT1808 返还给社区用户。

以上措施造成的影响是：

1、鼓励投资者长线持有FT，同时平抑每日挖矿产出对现货市场的冲击。

2、对于交易用户，手续费100%返还不变，只是折算品种由FT变为FT的远期交割品种FT1808。