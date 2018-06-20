FCoin上币规则如何？不收取上币费

今日块讯(Chinaz.com) 6 月 20 日消息 今天，FCoin公布了具体上币规则，其中包括不收取上币费;成立上币投票委员会，用于上币审核;上币分为社区投票上币及项目方申请上币两种方式，其中项目方申请上币的项目方需提前锁定 50 万FT。以下为具体规则：

亲爱的社区用户，FCoin上币规则公示如下：

1、不收取上币费。

2、成立上币投票委员会，用于上币审核。投票委员会由三个组织共同组成，一是社区委员会成员;二是社区合伙人成员;三是专家评审团队。投票比例为：40%，30%，30%。我们将在 6 月 25 日之前，公布投票委员会具体名单及投票细则。其中，社区合伙人成员资格以之前公告为准，我们将于 6 月 22 日启动社区合伙人沟通及资格审核。

3、上币分为社区投票上币及项目方申请上币两种方式。

4、社区投票上币，方式是由上币投票委员会提名主流币种并公示，由FCoin社区用户投票决定上币顺序。

5、项目方申请上币，方式是由项目方发起，并由上币投票委员会投票通过后，方可排期上币。项目方需提前锁定 50 万FT。首发上线的币种，锁定期为 1 年。已经在大型交易所上线的币种，锁定期为半年。锁定时间从上线交易当天开始算起。

6、项目方申请上币，审核顺序将按照提交申请的顺序依次审核。即日起可开始上币申请。我们将在上币委员会正式开始运作后(预计 6 月 27 日，以公告为准)，启动上币审核。

FCoin Team

2018 年 6 月 20 日