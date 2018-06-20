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FCoin平准基金回购FT公告 ：一期额度已申购完成

2018-06-20 14:38 稿源：站长之家  0条评论
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今日块讯(Chinaz.com) 6 月 20 日消息    FCoin继公布了上币规则之后，又发布了了FCoin平准基金回购FT公告。公告称，FCoin平准基金一期所有额度已经申购完成， 2018 年 6 月 21 日(GMT+8，以下同)前全部款项将陆续到位。以下为公告全文：

亲爱的社区用户：

FCoin平准基金一期所有额度已经申购完成， 2018 年 6 月 21 日(GMT+8，以下同)前全部款项将陆续到位。

由于我们认为当前FT的价格低于FT实际价值，FCoin平准基金决定即日起入市启动如下回购FT机制：将募集到的 1 亿个FT以五日平均价质押给FCoin平台换取等量USDT、ETH、BTC等主流币种投入二级市场回购FT。每天回购金额、均价会在第二天以公告的形式进行公示。待FT市场价格相对稳定，交易量和FT释放量达到一个平衡后，FCoin平准基金会择机退出市场干预解除质押并提前公告。考虑到平准基金续存期的问题，我们会在需要的时候，保持后期基金采取同样的策略。

本次质押融资的期限以及资金成本与收益也会待协议完成后一并公告。

FCoin Team

2018 年 6 月 20 日

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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