周鸿祎：360涉足区块链，肯定还是围绕安全

今日块讯(Chinaz.com) 5 月 30 日消息 如今，国内各大科技公司已经纷纷入局区块链领域，今天周鸿祎做客王峰十问节目中， 回答了关于 360 进入区块链领域的一些想法。

在第八问中，王峰问到：如果 360 进入区块链行业， 360 的机会在哪里?对此，周鸿祎表示：我们现在看区块链，涉足区块链，肯定还是围绕安全。安全问题不是说这次我们披露了，大家热闹一天就完了。我希望大家记住，EOS这个漏洞，不是最后一个，也一定不是最厉害的一个。 未来区块链行业一定会出现更多的安全问题，之前传统互联网领域里面遇到的安全问题，区块链行业里面一定也会遇到。这就是我们在其中的机会，当然我们也有自信和实力在其中担起责任，保护区块链行业健康稳定安全发展。

此外，周鸿祎还分享了 360 在区块链安全方面的布局和方案。他表示，过去这段时间， 360 在区块链方向上，我们的安全团队还是很用心的研究了很多，也拿了一些方案。未来会基于区块链安全生态推出三个系统，主要包括数字货币钱包安全审计系统、区块链安全态势感知系统和区块链节点安全解决方案。

第一个，数字货币钱包安全审计系统，这里面会详细地列一些审计的要点，阐述如何做一款比较安全的数字钱包，从而保障用户的财产安全。 第二个是区块链安全态势感知系统，这个系统是基于 360 安全大脑的，可以自动对异常区块、异常交易、异常地址和智能合约进行监控，不仅可以将交易风险降到最低，而且还可对非法数字货币进行溯源。 最后一个是区块链节点安全解决方案，目前主要会针对EOS。

周鸿祎还强调，区块链方面的问题的解决会是产业化的， 360 肯定会是其中的主力，但不会像PC时代那样一枝独秀，会有很多从事安全的企业和个人一起来保障区块链的安全。