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区块链

马化腾再谈区块链：每家都能发币是很危险的事情

2018-03-22 10:19 稿源：站长之家  0条评论
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今日块讯(Chinaz.com) 3 月 22 日消息  区块链无疑成为今年最热门的话题之一，众多企业也纷纷开始布局区块链有关项目。虽然腾讯很早就开始研究区块链技术，不过对于发行数字货币一直保持反对的态度。

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昨天，马化腾在腾讯业绩说明会上谈及区块链时表示，区块链是个热门话题，大家都在谈，很多游戏公司在发数字货币，谁都能发一个货币是一件很危险的事情，腾讯不会发。他认为区块链技术有创新的地方，可以用在票据溯源等方面，具体怎么发展需要一段时间才能看得更清晰。

此外，前不久马化腾在两会上也曾谈及区块链以及发币的问题，他表示“区块链技术是好的，但关键在于怎么用?做ICO数字货币还有很多风险，家家都在发币，虽然很热，但我们没有考虑参与其中。”

值得一提的是，不发币的腾讯在区块链领域研究是已经有了不少进展。去年 4 月，腾讯发布了《区块链方案白皮书》， 9 月首批首家通过中国信通院《可信区块链检测标准》。去年 9 月腾讯区块链正式推出了BaaS(Blockchain as a Service)开放平台，用户可以基于腾讯的成熟服务体系，轻松快速的搭建属于自己的联盟链服务。

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