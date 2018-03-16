腾讯高级工程师向赵长鹏下“战帖”：一个星期可攻破币安

今日块讯(Chinaz.com) 3 月 16 日消息 近日，币安遭受黑客攻击引发了网友质疑平台的安全性，币安创始人赵长鹏昨天在微博上转发了一篇题为《UP抛砖： “破发之王”花落谁家? 》的文章，表示币安才是真正在保护用户。

而更吸引网友注意的是，有一个认证为腾讯科技高级工程师的微博账号 @程序员的快乐直接在 赵长鹏微博下方评论表示，自己一个星期就可以攻破币安，并提议可以用 1000 个比特币打赌。

@程序员的快乐 本人还在微博表示，这纯粹是他和币安技术人员的一场实力大比拼，而且我觉得自己的胜率也就在百分之 50 左右，希望币安迎接挑战。个人感觉在币安没有准备的情况下入侵成功很多人可以做到，在有准备的情况下入侵成功才是实力证明。

@程序员的快乐 认为，比特币交易所在国内是不允许的，国家三另五申禁止ICO，这些所谓的平台从来都以圈钱没目的，还有大家所说的盗币，这个本身性质就不一样了，一个是技术层面，一个就是涉及到违法犯罪了。并奉劝网友，除非比特币以太坊EOS这些主流货币，其他的不要碰。加密货币现在已经崩盘了，而且价格会越来越低，其他币开发的成本估计也就 5 块钱。

目前，赵长鹏还未接受腾讯高级工程师的挑战，站长之家将继续关注后续发展。