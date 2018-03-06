区块链是什么？1个例子通俗解释，小白秒懂！

站长之家(Chinaz.com)注：过个年回来，大家发现，几乎人人都在谈区块链。区块链虽然很火，但很多人其实还没搞清楚到底什么是区块链?它到底有什么用?这边小编整理了一下，用一个通俗的例子，向大家解释一下这个概念。

如果你去百度，上面给出的解释是“区块链是分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等计算机技术的新型应用模式。”看完以后，你可能还是一脸懵逼。其实用大白话来说，区块链就是一种去中心化的分布式账本数据库。这种分布式账本的好处就是，买家和卖家可直接交易，不需要任何中介。人人都有备份，哪怕你这份丢失了，也不受影响。

举个例子：比如说孙子找李子借一百块钱，但李子怕他赖账，于是就找来村长做公证，并加下这笔账。这个就叫中心化。但如果，你不找村长，直接哪个喇叭在村里大喊“我李子借给孙子一百块钱!请大家记在账本里”，这个就叫去中心化。

以前村长德高望重，掌握全村的账本，大家都把钱存在他这里，这是过去大家对中心化的信任。现在，大家都担心村长会偷偷挪用大家的钱，怎么办呢?于是大家就给每个人都发了一本账本，任何人之间转账都通过大喇叭发布消息，收到消息后，每个人都在自家的账本上记下这笔交易，这就叫去中心化。有了分布式账本，即使老张或老李家的账本丢了也没关系，因为老赵、老马等其他家都有账本。

每天，大家都会在公认的账本后面添加新的交易，而且其他人也会参与验证当天的交易。最后那个公认的账本也只会增加，不会减少。后续加入的成员都会从最长的那个账本那里继续记录。