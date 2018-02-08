钱宝游戏改卖比特币？冰穹互娱被查封，团队解散

站长之家(Chinaz.com)注：自去年比特币暴涨之后，虚拟货币的价值得到更多人的肯定，一时间投资者纷纷涌入，不少互联网企业也纷纷入局。好像这年头，不搞下区块链，买点比特币就out了一样。就连游戏公司都开始转行，玩起了比特币。

有媒体爆料，称钱宝游戏凉了，官网卖起了比特币。听到这个名字，大家是不是觉得很熟悉呢?没错，这个钱宝游戏就是之前涉嫌非法吸储的钱宝集团旗下的公司。钱宝游戏现名为冰穹互娱，此前曾成立冰穹游戏全球联盟，称将投入 100 亿扶持CP; 2016 年，他们发行的《贪婪洞窟》还曾被苹果推荐，登顶付费榜，内部人士称其月利润一度超过 1000 万。就在今年 9 月，冰穹互娱还曾宣布收购乐视游戏。

然而，受钱宝集团影响，如今冰穹互娱被查封，团队解散，公司官网也变成了一家售卖比特币的网站。上面还附有“每个人都应该拥有一点比特币”这样的宣传标语。

事实上，早在 2017 年 12 月 26 日钱宝网张小雷被投案自首后几天，就有冰穹互娱的员工称收到了“公司被查封，大家各自去办退工手续”的人事邮件。