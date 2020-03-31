一加手机 OnePlus8 系列新品发布会将于 4 月 16 日通过线上举行

站长之家(ChinaZ.com) 3 月 31 日消息：今天上午，一加手机官方正式宣布，OnePlus8 系列新机将于 4 月 16 日 19：00 首次通过线上举行新品发布。一加科技 CEO 刘作虎此前表示，一加 8 系列看来是手机行业上半年的压轴大戏，最好的一般都放到最后。

图片来自 @一加手机

综合目前的消息，一加 8 系列包括一加 8、一加 8 Pro 两款产品。其中一加 8 将采用 6.55 英寸 FHD+ AMOLED 显示屏，刷新率为 90Hz，搭载高通骁龙 865 旗舰平台，前置 1600 万像素，后置 4800 万+1600 万+200 万三摄，配备 LPDDR4X 内存（有 8GB 和 12GB 两种选择），提供 128GB、256GB 两种 UFS 3.0 存储规格，电池容量为 4300mAh，支持 30W 闪充。

一加 8 Pro 则采用 6.78 英寸 2K+显示屏，刷新率为 120Hz，搭载高通骁龙 865 旗舰平台，配备 8GB/12GB LPDDR5 内存及 128GB/256GB UFS 3.0 闪存，后置 4800 万+4800 万+800 万+500 万四摄，前置 1600 万像素，电池容量为 4510mAh，支持 30W 闪充、30W 无线闪充，支持 IP68 级防尘防水。

其中，屏幕将是一加 8 的最大卖点。此前一加专门举行了屏幕技术沟通会，在沟通会上公布了 120Hz 2K OLED 屏的技术细节。官方强调，这是 2020 年最值得期待的 120Hz 屏幕，屏幕采样率达到了业界最高值 240Hz，JNCD＜0.8，远远超过了行业标准（JNCD＜2）和 iPhone 11 Pro Max（JNCD＜0.9），将给消费者带来顶级 120Hz 屏幕体验。这块屏幕将由一加 8 Pro 首发。

另外，一加手机官方推特也已经宣布，一加 8 系列定于 4 月 14 日海外首发。此次公布的口号是「Lead with speed（引领速度）」，继续强调整机的流畅体验。