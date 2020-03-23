Redmi × Keith Haring 艺术联名款产品即将发布：Redmi K30 Pro 真旗舰发布会见

站长之家(ChinaZ.com) 3 月 23 日消息：今天下午，Redmi 红米手机通过官方微博宣布，Redmi × Keith Haring（凯斯·哈林）的艺术联名款产品即将发布，明天下午 2 点直播见。

图片来自 @Redmi 红米手机



据了解，凯斯·哈林是美国新波普艺术家，活跃于 20 世纪 80 年代。凯斯的作品与传统画作有很大不同，简单直接，往往反复重复几种图案，内容常常是卡通式的。婴儿、狗、飞碟、电视和图形经常出现于他的画中。

Redmi 红米手机官方微博表示，醒目的黑色线条、明亮而简单的图形，是 Keith Haring 极具代表性的符号。他笔下极具个性与力量的「人群」、喜爱跳舞和打碟的「狗」，还有明艳温暖的「心」，仍在被人们喜爱和流传。近年来，与多家潮牌都推出联名款，风靡一时。

明天下午 2 点，红米将举办 Redmi K30 Pro 线上新品发布会。综合目前的消息，Redmi K30 Pro 采用骁龙865+UFS 3.1+LPDDR5 强悍性能组合，支持双OIS光学防抖、 3 倍光学/ 30 倍数码变焦、索尼 6400 万超清四摄，搭载三星E3 AMOLED屏幕 、 HDR10+认证 、 DC调光，支持双模5G、Wi-Fi 6、5G MultiLink、超级蓝牙，HiFi音效、Hi-Res Audio认证。

另外，据 Redmi 红米手机官方微博预告，明天的 Redmi 旗舰新品发布会上不仅有 Redmi K30 Pro 真旗舰，还会有「为更大视界而来」的 Redmi 智能电视新品。

Redmi K30 Pro 旗舰新品线上发布会直播：点击观看