2019年度版权报告：平均每篇内容被侵权3.64次

站长之家(ChinaZ.com) 3月23日 消息：近日，维权骑士&鲸版权发布《2019 年度版权报告》，根据维权骑士独立的数据监测，2019 年内容传播总量高达3328215 次，内容传播市场流通活跃度较高，且版权侵权情况有所好转。

从作者层面看，2019 年被侵权的作者占全体作者的 23%，在 2016 年，被侵权作者的占比高达 59%，三年来已经下降 36%。从内容层面看，平均每篇内容的被侵权量为 3.64 次，在 2018 年则是 8 次，数量也已经有显著下降。

此外，在各平台侵权与被侵权内容方面，作为图文内容输出大户，微信公众平台仍然是侵权发生量最多的平台，疑似侵权量超过 50 万次。

然而，在2018 年的年度报告中我们曾分析过，微信公众号中 92% 的侵权都发生在公众号之间，但到了 2019 年，该项数值已经降低了 77.8%，微信公众号中只有 14.2% 的被侵权内容是来自公众号内部。

的确，维权骑士统计了微信、头条、百家、大鱼等平台的被侵权内容流向后发现，自媒体平台的被侵权内容流向基本呈环状传播，头条号、公众号、大鱼号、网易号、百家号、搜狐号的被侵权内容互相流动。

以头条号为例，流向其余五个平台的被侵权内容占比达40.5%，大鱼号流向其余五个平台的被侵权内容占比为 49.4%。这也说明，资讯类平台的受众重合度较高，优质内容在自媒体平台形成的“圈子”里流动，侵权所造成的损失也更大。



