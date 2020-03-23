扎克伯格：Facebook 应捐赠了72万个应急储备口罩

站长之家(ChinaZ.com) 3月23日 消息:Facebook公司首席执行官马克·扎克伯格周日表示，这家社交媒体公司已经捐赠了 72 万个应急储备口罩，为医护人员提供更多的防护装备。
扎克伯格在一篇帖子中表示，“为了提供帮助，Facebook捐出了为防止野火继续蔓延而购买的 72 万个应急储备口罩。”他还补充说，公司还在“寻找更多可以捐赠的口罩”。
前不久，扎克伯格旗下的慈善机构正在帮助湾区进行新冠病毒检测，并称“未来几天”每天的检测数量将达到至少 1000 例。（reuters）
站长之家(ChinaZ.com) 3月23日 消息:Facebook公司首席执行官马克·扎克伯格周日表示，这家社交媒体公司已经捐赠了 72 万个应急储备口罩，为医护人员提供更多的防护装备。
扎克伯格在一篇帖子中表示，“为了提供帮助，Facebook捐出了为防止野火继续蔓延而购买的 72 万个应急储备口罩。”他还补充说，公司还在“寻找更多可以捐赠的口罩”。
前不久，扎克伯格旗下的慈善机构正在帮助湾区进行新冠病毒检测，并称“未来几天”每天的检测数量将达到至少 1000 例。（reuters）
据外媒报道，Facebook首席执行官马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)于美国当地时间周日表示，公司已经捐赠了72万只应急储备口罩，为卫生工作者提供更多防护装备。
今日，胡润百富发布了《 2020胡润全球少壮派白手起家富豪榜》，据悉，该榜单统计了全球 40 岁以下(含 40 岁)且白手起家的十亿美金企业家。财富计算截止日期为 2020 年 1 月 31 日。
扎克伯格的慈善机构Chan Zuckerberg Initiative以及其旗下的CZI生物中心(CZI Biohub)周二宣布，将购买两台临床诊断设备，使旧金山湾区检测和诊断新冠病毒的能力翻两番。
在今天的一封电子邮件中，马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)阐述了旗下慈善组织Chan Zuckerberg Initiative应对新冠肺炎疫情传播的措施。
9日，胡润研究院发布《2020胡润全球少壮派白手起家富豪榜》，统计了全球40岁以下（含40岁）且白手起家的十亿美金企业家。
胡润研究院今日发布的《 2020 胡润全球少壮派白手起家富豪榜》显示， Facebook的CEO，35 岁的马克·扎克伯格财富增长 500 亿人民币，以 5900 亿元连续第五年成为全球 80 后白手起家首富，前三名中，中国占两席，拼多多黄峥财富增长20%，以 1260 亿元财富排名第二;抖音创始人张一鸣排名上升一位至第三。另外，好未来 39 岁的张邦鑫财富翻了一番，以 730 亿元排名上升五位至第六。
今日，“董明珠自媒体”公众号发文宣布格力口罩正式开售。据悉，格力生产的KN95 防护级别一次性使用口罩、医用级别一次性使用医用口罩，今天将在“董明珠的店”上线。
天眼查信息显示，北京小米移动软件有限公司近日新增口罩专利授权1项。该专利提交申请日期为2019年5月22日，授权日期为2020年3月17日。
天眼查专利数据显示，3月17日北京小米移动软件有限公司新增口罩专利授权 1 项。据悉，该专利申请日期为 2019 年 5 月 22 日，授权日期为 2020 年 3 月 17 日。该口罩专利摘要显示，由于支撑骨架的立体形状与面部形状相适应，且塑性部在通过外力按压时可以使得支撑骨架的预设位置发生形变，因此，当用户佩戴口罩时，可以通过按压塑形部改变支撑骨架的形状，从而使得口罩更加的贴合面部，有效提升了口罩的气密性。
在监管机构的压力下，Facebook及其合作伙伴可能会将其他加密货币纳入Libra加密货币项目中。彭博社援引知情人士报道称，Libra可能成为整合其他由央行发行、由美元和欧元等货币支持的数字货币的支付网络。Facebook最初表示，它计划创造一种单一的数字货币。该项目的改变可能有助于这家社交媒体巨头获得监管者的支持，这些监管者对Facebook的隐私丑闻以及使用加密货币进行洗钱和其他犯罪活动表示担忧。
天眼查专利数据显示，近日，北京小米移动软件有限公司新增口罩专利授权 1 项。据了解，该专利可在用户佩戴口罩时通过按压塑形部改变支撑骨架的形状，从而使得口罩更加的贴合面部，有效提升了口罩的气密性。
韩国政府向公众公布了口罩销售数据，将其作为开放API提供，以鼓励开发人员开发应用程序，向人们通报全国药店的库存状况。
今日，“董明珠自媒体”公众号再次发布公告称，“董明珠的店”微信小程序将再增加 2 万只口罩，每日共计投放 12 万只; 18 日起投放量更将增至每日 16 万只。据格力公布数据显示，截至 16 日当天下午18：00，格力电商新老用户共计 1568 人已成功购买到了口罩，格力电器 “董明珠的店”日需求量超 2000 万只。
昨日，人民日报发表文章《青岛新增一医用口罩生产企业，将建日产能 600 万个口罩的基地》，介绍了在新冠肺炎疫情发生后，青岛酷特智能股份有限公司快速转产一次性口罩、隔离衣的发展情况，具体报道内容如下：酷特智能获一次性使用医用口罩生产经营资质将建日产能 600 万个口罩的基地3 月 18 日，青岛酷特智能股份有限公司获批“国家医疗器械生产许可证”和“医疗器械注册证”，取得一次性使用医用口罩生产经营资质。疫情发生后，酷
随着国外疫情逐渐严重，电商平台关于口罩等防护用品的监管也更加严格。据国外媒体报道，日前，亚马逊、eBay等大型电商平台被监管盯上了，而这些平台本身也逐渐加大力度，大规模整治和下架口罩等防护类产品。
昨日，比亚迪发文称，位于深圳龙岗区的比亚迪宝龙工业园，口罩产线和消毒凝胶产线均处于满负荷运转状态，日产能分别实现了 500 万只和 30 万瓶。据介绍，比亚迪仅使用 7 天时间就完成了口罩机生产设备的研发制造。
3月11日据日本经济新闻报道，阿里巴巴创始人马云向东京都捐赠 10 万个口罩，这批口罩的发放对象和时间将由东京都政府决定。在这之前马云通过旗下的基金会已经向日本捐赠100万只口罩，抵达日本后将交由日本一般社团法人日本医疗国际化机构名誉理事长二阶俊博转交相应急需部门。
3月2日，天猫发布消息称，从今天开始专为湖北地区每天提供300万只口罩，每只口罩仅需2元，只要是收获地址为湖北地区的，即可购买到这些专供口罩，以下我们来看下具体的购买途径和方法。
原标题：口罩概念能否持续躺赢?返利网：我们只关注真实、优惠的口罩购买渠道此前以口罩为首的防护类主题炒作是盘面最强的题材。上周五，超20余只个股涨停，带动相关原材料熔喷布价格大涨而利好相关化纤等板块补涨，题材炒作不断扩散。在此口罩概念持续火热之下，据媒体日前统计，约有广汽集团、比亚迪、工业富联、格力等超20家上市公司新增了“口罩、防护服、消毒液”等医药器械业务。但上涨近一个月的口罩概念股开始变天了。3月10
近日，阿里巴巴集团创始人马云向日本东京都捐赠了10万个口罩，这批口罩的发放对象和时间将由东京都政府决定。此前，马云已向日本捐赠了 100 万只口罩，并帮助伊朗筹集到 100 万只口罩。