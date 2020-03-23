扎克伯格：Facebook 应捐赠了72万个应急储备口罩

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扎克伯格：Facebook 应捐赠了72万个应急储备口罩

2020-03-23 10:09 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月23日 消息:Facebook公司首席执行官马克·扎克伯格周日表示，这家社交媒体公司已经捐赠了 72 万个应急储备口罩，为医护人员提供更多的防护装备。

Facebook 扎克伯格

扎克伯格在一篇帖子中表示，“为了提供帮助，Facebook捐出了为防止野火继续蔓延而购买的 72 万个应急储备口罩。”他还补充说，公司还在“寻找更多可以捐赠的口罩”。

前不久，扎克伯格旗下的慈善机构正在帮助湾区进行新冠病毒检测，并称“未来几天”每天的检测数量将达到至少 1000 例。（reuters

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