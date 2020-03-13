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微软紧急发布补丁修复SMBv3协议蠕虫漏洞 4.8万主机或受影响

2020-03-13 10:26 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 3月13日 消息:微软今天发布了一个针对SMBv3 协议漏洞的补丁，该漏洞于本周早些时候在 2020 年 3 月发布的补丁中意外泄露的。

补丁程序版本为KB4551762，用于Windows 10、版本 1903 和 1909 以及Windows Server 2019、 1903 和 1909 版本的更新。

微软

该更新修复了Server Message Block 中CVE-2020-0796 (SMBGhost)漏洞，这是一个在本地网络和互联网上共享文件、打印机和其他资源的协议。据悉，该漏洞允许攻击者连接到启用SMB服务的远程系统，并使用系统特权运行恶意代码，从而允许远程控制易受攻击的系统。

本周早些时候，由于微软和一些杀毒软件供应商之间的沟通不畅，有关该漏洞的细节在网上泄露。

杀毒毒软件供应商表示，这种病毒可能会被武器化，以开发自我传播的中小企业蠕虫病毒，类似于 2017 年WannaCry和NotPetya软件病毒所使用的功能。

虽然微软最初并不打算在本月发布补丁，但最终还是被迫修复漏洞。微软表示，该漏洞只影响Windows10 和Windows Server 2019(包括v1903 和v1909)系统。

网络安全公司Kryptos Logic今天表示，它在互联网上发现了约48， 000 台主机，这些主机的 SMB端口暴露在互联网上，容易受到使用该漏洞的潜在攻击。（zdnet

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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