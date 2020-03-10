“扫一扫”分享到微信

见闻

泰尔实验室向小米 10 Pro 颁发国内首张快速无线充电能力五星证书

2020-03-10 21:45 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 3 月 10 日：消息:据中国泰尔实验室微信公众号消息，近日中国泰尔实验室向小米通讯科技有限公司的小米10 Pro（M2001J1C 型 5G 数字移动电话机及 MDY-11-EG 型无线充电）颁发了国内首张泰尔快速无线充电能力证书。

1712907.jpg

小米10 Pro 搭载了-10℃超低温充电电池，4500mAh 大容量；50W 有线疾速闪充，45 分钟充满；三重快充：50W 有线+30W 无线+10W 无线反充；标配 65W 充电器，手机和笔记本都能使用充电。

小米10 Pro 双模5G 骁龙865 1亿像素8K电影相机50倍变焦 50W快充 12GB+256GB 珍珠白 拍照智能新品游戏手机
京东自营
￥5499

据介绍，中国泰尔实验室推出了无线充电设备能力的评价方案。该评价方案依托无线充电技术行业标准，同时提升了系统整体性能的技术要求。从无线充电接收端设备性能、发射端设备性能、接收端设备兼容性、发射端设备兼容性以及用户体验的五个维度对产品进行测试和评判。

中国泰尔实验室表示，经过实验室全面的测试评估，小米10 Pro（M2001J1C 型 5G 数字移动电话机及 MDY-11-EG 型无线充电）被评为「快速无线充电能力五星产品」。实验室向小米通讯科技有限公司的小米 10Pro（M2001J1C 型 5G 数字移动电话机及 MDY-11-EG 型无线充电）颁发了首张泰尔快速无线充电能力证书。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

Snap 苹果 微软 瑞幸咖啡

2020 年全球最具创新力公司排名：苹果公司排名第 39 位

· Snap 苹果 微软
腾讯黑鲨游戏手机3Pro 黑鲨3Pro 腾讯黑鲨3Pro

黑鲨官方发布致歉信：「腾讯黑鲨 3 Pro」开售时间延期至 3 月 27 日

· 腾讯黑鲨游戏手机3Pro 黑鲨3Pro 腾讯黑鲨3Pro
小米安心服务月 小米手机换电池 小米

小米升级安心服务月活动：49 元换电池支持 15 款机型

· 小米安心服务月 小米手机换电池 小米
苹果 苹果市值 苹果股价 苹果市值蒸发1000亿美元

苹果市值蒸发1000亿美元 股价下跌近8%

· 苹果 苹果市值 苹果股价
网课 腾讯课堂 小学生

一节逃不掉的网课！小学生被网课逼疯 哭求腾讯不要再努力了

· 网课 腾讯课堂 小学生
钉钉文档 小学生 钉钉 在线办公 视频会议

小学生用钉钉文档在线秘密聊天 原来办公还可以这样玩

· 钉钉文档 小学生 钉钉
抖音 直播睡觉 无聊经济

某博主睡觉直播引1857万人围观 躺赚7.6万

· 抖音 直播睡觉 无聊经济
钉钉 小学生 钉钉在线求饶

钉钉被小学生逼疯在线求饶：我还是个5岁的孩子

· 钉钉 小学生 钉钉在线求饶
无人机 武汉新型冠状病毒 红外测体温

“硬核”防疫！小区无人机红外测温，居民只需开窗配合

· 无人机 武汉新型冠状病毒 红外测体温
李佳琦 主播 钉钉 网课 直播

教育圈的李佳琦？当老师被逼成主播后......

· 李佳琦 主播 钉钉
查看更多
﻿

编辑推荐

苹果市值蒸发1000亿美元 股价下跌近8%

[见闻]· 03月10日

胡晓明谈非典时马云：还SARS一个打击，给世界一个惊喜

[见闻]· 03月10日

数据：2月iPhone在中国销量不到50万部 同比下滑60%

[见闻]· 03月10日

在线文档的抗“疫”战事 后疫情时代将去向何方?

[评论]· 03月10日

继“飞书会议”之后 字节跳动即将推出“飞书文档”独立App

[见闻]· 03月10日

短视频配社群，复购率93%！美妆博主说私域这样做

[产品]· 03月10日

联想：杨元庆向中国科大新冠疫情研究捐赠1000万元

[见闻]· 03月10日

实操经验：我是如何成为小红书情感「第一大号」的？

[产品]· 03月10日

关闭