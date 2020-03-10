泰尔实验室向小米 10 Pro 颁发国内首张快速无线充电能力五星证书

站长之家(ChinaZ.com) 3 月 10 日：消息:据中国泰尔实验室微信公众号消息，近日中国泰尔实验室向小米通讯科技有限公司的小米10 Pro（M2001J1C 型 5G 数字移动电话机及 MDY-11-EG 型无线充电）颁发了国内首张泰尔快速无线充电能力证书。

小米10 Pro 搭载了-10℃超低温充电电池，4500mAh 大容量；50W 有线疾速闪充，45 分钟充满；三重快充：50W 有线+30W 无线+10W 无线反充；标配 65W 充电器，手机和笔记本都能使用充电。

据介绍，中国泰尔实验室推出了无线充电设备能力的评价方案。该评价方案依托无线充电技术行业标准，同时提升了系统整体性能的技术要求。从无线充电接收端设备性能、发射端设备性能、接收端设备兼容性、发射端设备兼容性以及用户体验的五个维度对产品进行测试和评判。

中国泰尔实验室表示，经过实验室全面的测试评估，小米10 Pro（M2001J1C 型 5G 数字移动电话机及 MDY-11-EG 型无线充电）被评为「快速无线充电能力五星产品」。实验室向小米通讯科技有限公司的小米 10Pro（M2001J1C 型 5G 数字移动电话机及 MDY-11-EG 型无线充电）颁发了首张泰尔快速无线充电能力证书。