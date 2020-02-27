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见闻

iOS 13.4 Beta3 开发者预览版代码显示苹果正开发无需电脑的无线还原系统功能

2020-02-27 08:51 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 2 月 27 日消息：据 9to5Mac 报道，苹果今天发布了 iOS 13.4 的第三个开发者预览版，代码显示苹果正开发无需电脑的无线还原系统功能。

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9to5Mac 找到了隐藏的「OS Recovery」功能的代码，该功能似乎提供了一种无需连接计算机即可还原‌ iPhone‌，‌iPad‌，Apple Watch 或 HomePod 的方法。这或许表明苹果公司正在开发一种针对 iPhone 和 iPad 设计的无线（over-the-air，OTA）系统还原功能。

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目前 iPhone‌ 或‌ iPad‌ 出现故障，必须需要使用 Mac 或 PC 来还原固件，这很不方便，因为现在很多人甚至家里已经不再使用计算机，并且苹果此前已经在努力消除使用计算机操作 iOS 设备的需要。

另外「Apple Watch」和「HomePod」之类的设备甚至都没有还原系统的功能，因为他们没有连接器，这是 OS Recovery 功能可以解决的问题。macOS 有一个类似的 Internet Recovery 功能，已经推出了一段时间，该功能允许使用通过网络下载的软件来还原 Mac 系统。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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