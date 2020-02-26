iPhoneXR出货量全球第一 红米Note7成唯一进入前十的国产机型

站长之家(ChinaZ.com) 2月26日 消息:今天，Omdia发布了 2019 年《智能手机型号市场跟踪》报告。报告显示，苹果的iPhoneXR成为 2019 年度销量最高的机型，排名第二的为iPhone11。其中，iPhoneXR的出货量约为 4630 万部，去年 9 月份发布的iPhone11 出货量约为 3730 万部。

三星的GalaxyA10/A50/A20 等三款智能手机紧随苹果之后，出货量分别为 3030 万部、 2420 万部和 1920 万部。

Omdia还指出，由于苹果价格的提高，iPhone已经连续两年出货量下降， 2019 年出货量下降了4.6%。但相比 2018 年的出货量，已经有所改善。 2018 年，iPhone的整体出货量同比下降5.1%。

值得注意的是，Redmi Note7 是 2019 年唯一进入出货量排名前十的国产机型，出货量达 1640 万部。

据了解，小米note系列价格在 120 美元左右，主要在印度和东南亚等新兴市场销售，这是小米在印度市场扩张的结果。

此外，5G方面，三星的Galaxy Note10 plus5G出货量最多，达 260 万部。总体而言，三星占全球5G智能手机市场的49%，而华为以27%的市场份额排名第二。中国的vivo和OPPO分别占12%和5%。