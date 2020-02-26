“扫一扫”分享到微信

数说

iPhoneXR出货量全球第一 红米Note7成唯一进入前十的国产机型

2020-02-26 15:30 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 2月26日 消息:今天，Omdia发布了 2019 年《智能手机型号市场跟踪》报告。报告显示，苹果的iPhoneXR成为 2019 年度销量最高的机型，排名第二的为iPhone11。其中，iPhoneXR的出货量约为 4630 万部，去年 9 月份发布的iPhone11 出货量约为 3730 万部。

京品手机Apple iPhone XR (A2108) 128GB 黑色 移动联通电信4G手机 双卡双待
京东自营
￥4899

三星的GalaxyA10/A50/A20 等三款智能手机紧随苹果之后，出货量分别为 3030 万部、 2420 万部和 1920 万部。

红米note7 (5)

Omdia还指出，由于苹果价格的提高，iPhone已经连续两年出货量下降， 2019 年出货量下降了4.6%。但相比 2018 年的出货量，已经有所改善。 2018 年，iPhone的整体出货量同比下降5.1%。

值得注意的是，Redmi Note7 是 2019 年唯一进入出货量排名前十的国产机型，出货量达 1640 万部。

Redmi Note7 4800万双摄千元机 满血骁龙660 4000mAh超长续航 6GB+64GB 梦幻蓝 游戏智能手机 小米 红米
京东自营
￥999

据了解，小米note系列价格在 120 美元左右，主要在印度和东南亚等新兴市场销售，这是小米在印度市场扩张的结果。

此外，5G方面，三星的Galaxy Note10 plus5G出货量最多，达 260 万部。总体而言，三星占全球5G智能手机市场的49%，而华为以27%的市场份额排名第二。中国的vivo和OPPO分别占12%和5%。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

支付宝 企业复工 网商银行

首批复工小店正回暖：支付宝：39%复工小店流水恢复至日常水平

· 支付宝 企业复工 网商银行
抖音 TikTok 抖音海外版 SensorTower

Sensor Tower：1月抖音全球安装量突破1亿次 印度下载量最高

· 抖音 TikTok 抖音海外版
大数据 新冠肺炎疫情 创业者

大数据下的市场变迁：这13个行业正受到疫情重大影响！

· 大数据 新冠肺炎疫情 创业者
娱乐行业 内容为王 渠道为王 任天堂 腾讯游戏

传媒娱乐行业的永恒话题：渠道为王还是内容为王？

· 娱乐行业 内容为王 渠道为王
抖音 直播睡觉 无聊经济

某博主睡觉直播引1857万人围观 躺赚7.6万

· 抖音 直播睡觉 无聊经济
钉钉 小学生 钉钉在线求饶

钉钉被小学生逼疯在线求饶：我还是个5岁的孩子

· 钉钉 小学生 钉钉在线求饶
无人机 武汉新型冠状病毒 红外测体温

“硬核”防疫！小区无人机红外测温，居民只需开窗配合

· 无人机 武汉新型冠状病毒 红外测体温
李佳琦 主播 钉钉 网课 直播

教育圈的李佳琦？当老师被逼成主播后......

· 李佳琦 主播 钉钉
淘宝 客服 网友宅在家撩客服

憋坏了！网友宅在家撩客服 网店客服聊天量增长500%

· 淘宝 客服 网友宅在家撩客服
无人机 口罩 打牌

大爷大妈打牌被无人机喊话 一分钟内被劝退

· 无人机 口罩 打牌
查看更多
﻿

编辑推荐

百度：线下复工比例不到4成 广东人“云办公”最活跃

[数说]· 02月26日

Firefox默认为美国用户推出基于HTTPS的加密DNS

[见闻]· 02月26日

狂赚1200亿，差点收购苹果，影响千万程序员，那个叫做太阳

[经验]· 02月26日

搜狗发布AI录音笔 智能转写准确率高达98%

[见闻]· 02月26日

中国电信宽带提速：家庭光纤宽带用户可免费提速至 200M

[见闻]· 02月26日

报告：Apple Music等流媒体占美国音乐产业收入的79%

[见闻]· 02月26日

iPhoneXR出货量全球第一 国产机仅红米Note7入围前十

[数说]· 02月26日

电信：疫情期间将为200M以下家庭光纤宽带用户免费提速

[见闻]· 02月26日