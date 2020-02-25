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见闻

市监总局：4500多家企业哄抬口罩价格被查办 下线口罩超20多万

2020-02-25 13:56 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 2月25日 消息:据人民网报道，今日，国家市场监督管理总局副局长唐军表示，截止到24日，4500多家企业哄抬口罩价格被查办，对于其他医疗防护用品和关系到民生的重要商品，正在立案的11000多家，有查处的都及时曝光。参加“三保行动”的电商平台，涉及到口罩类产品价格异常的，下线20多万只口罩，涉及36000多户门店。

口罩 (1)

2 月 1 日，市场监管总局表示，要强化对农(集)贸市场、超市、餐馆饭店等野生动物经营场所的执法检查，强化电商平台监测监管。加大对以口罩为代表的防疫用品价格专项检查力度，强化对生活必需品价格监管，从重从快查处哄抬价格行为。坚决整治口罩等防疫用品和生活必需品恶意涨价乱象。

2 月 3 日，国家市场监督管理总局副局长甘霖表示，截至到 2 月 1 日，共立案查处价格违法案件 1413 件，出动价格执法人员 39 万人次，市场监管部门正采取最高标准、最严措施、最大投入进行市场监管，对于发“疫情财”的做法露头就打。

市场监管总局称，如消费者想知道医用口罩信息，可在国家药品监督管理局官网，点击“医疗器械”—“国产器械”，输入要查询的企业名称，即可查询。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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