三星首次任命外部董事朴宰完担任董事会主席

站长之家(ChinaZ.com) 2月21日 消息:三星电子周五召开董事会会议后宣布，已任命其外部董事朴宰完(Bahk Jae-wan)担任新董事会主席。三星上一任董事会主席李相勋违反工会法律而被定罪，并于上周辞职。

据悉，朴宰完自 2016 年 3 月以来一直担任三星的外部董事， 2011 年至 2013 年曾担任韩国企划财政部长。他目前还领导着董事会的审计和治理委员会。

这是三星电子董事会首次任命外部董事来领导董事会，该公司称，这一任命即刻生效，将提高董事会的独立性和管理透明度。他有丰富的管理经验……并将领导董事会的战略决策。

朴宰完将取代李相勋，后者此前曾担任三星电子首席财务官，在 2017 年 10 月被任命为公司董事会主席。 2019 年 12 月，李相勋因破坏工会活动，最终被判入狱。

此外，这家韩国科技巨头还提议任命其电视业务总裁韩正熙(Han Jong-hee)和首席财务官尹浩财(Yoon Ho Choi)为执行董事。他们的任命正等待 3 月 18 日三星年度股东大会的批准。（zdnet）