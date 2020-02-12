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教育部：国家中小学网络云平台2月17日起开通

2020-02-12 16:29 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 2月12日 消息:据教育部消息，近日，教育部办公厅、工业和信息化部办公厅联合印发《关于中小学延期开学期间“停课不停学”有关工作安排的通知》。《通知》提出，“停课不停学”要坚持把做好疫情防控工作放在首位，维护广大师生健康安全;注重加强爱国主义教育、生命教育和心理健康教育，鼓励学生锻炼身体、开展课外阅读;坚持学校教师线上指导帮助与学生居家自主学习相结合，限时限量合理安排学习。

在线教育

《通知》强调，要做好开学后教学与居家学习的衔接。要求防止以居家学习完全代替学校课堂教学，对已经居家在网上学习过的课程，有重点地对已学内容进行讲解和复习，加大对学习困难学生的帮扶力度，确保每名学生较好地掌握已学知识内容，然后再进行新的课程教学;对小学低年级没有参加网上课程学习的，要从头开始实施教学。

最后，教育部表示，为支持各地做好“停课不停学”工作，帮助学生居家学习，教育部整合国家、有关省市和学校优质教学资源，在延期开学期间开通国家中小学网络云平台和中国教育电视台空中课堂，免费供各地自主选择使用。国家中小学网络云平台(网址：ykt.eduyun.cn)自 2 月 17 日起开通。平台资源包括防疫知识、红色教育资源、专题教育资源，以及从小学至普通高中的主要学科课程资源，课程时间一般在 20 分钟左右。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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