外媒：法官将于明天批准Sprint和T-Mobile合并案

站长之家(ChinaZ.com) 2月11日 消息:据《纽约时报》和《华尔街日报》消息人士透露，在这场试图阻止T-Mobile和Sprint这两家改变行业的合并的诉讼中，一名法官有望将于明天做出有利于这两家公司的裁决。

该裁决将最终允许T-Mobile和Sprint合并来与AT&T和Verizon竞争，联邦通信委员会和司法部已经批准了这项 265 亿美元的合并交易。



自从两家公司宣布合并以来，T-Mobile和Sprint一直坚持认为，这笔交易将带来良性竞争、降低价格、创造美国就业机会，并让合并后的公司打造强大的5G网络。去年 6 月， 10 个州的总检察长则对这两家公司提起了诉讼，其基本观点正好相反，称合并将是反竞争的，并将导致更高的价格和更差的服务。

T-Mobile和Sprint确实同意通过创建第四个由Dish运营的无线运营商来创造更多的竞争。Dish的计划是利用Sprint目前拥有的Boost Mobile，并将其与现有的频谱结合起来，打造一个5G网络。T-Mobile还将允许Dish在未来 7 年内使用其网络。

据《纽约时报》报道，还没有一家相关公司看到实际的裁决结果，所以有可能有一些因素会以某种方式影响交易。具体的判决结果还需要到明天才能知道。（theverge）