误推送河北12级地震预警 搜狗输入法道歉：已紧急下线该功能

站长之家(ChinaZ.com) 2月4日 消息：针对部分搜狗用户收到河北兴隆发生 12 级地震的错误地震预警信息，今天凌晨，搜狗输入法官微发布了道歉声明。

官方称该地震预警功能搜狗和权威地震减灾机构合作推出的一项地震预警服务，目的是帮助更多用户第一时间掌握震情信息，及时避险，最大限度的保证用户的人身和财产安全。 3 日凌晨发生的成都5. 1 级地震后，为了进一步提高预警信息到达率，技术团队于 3 日上午进行了一轮新技术测试，但由于相关人员在家远程办公，对服务器进行了误操作，因此错误地推送了地震预警信息。

目前，搜狗已紧急下线了这一功能，将在确保产品达到理想状态后再上线。

以下是公告原文：

2 月 3 日，搜狗输入法错误推送了一则地震预警信息，对 5000 多名用户造成了一定的困扰，对此我们向受到影响的用户致以最诚恳的道歉。

搜狗输入法地震预警功能是搜狗和权威地震减灾机构合作推出的一项地震预警服务，目的是帮助更多用户第一时间掌握震情信息，及时避险，最大限度的保证用户的人身和财产安全。 3 日凌晨发生的成都5. 1 级地震，我们的预警功能在地震发生的第一时间就向附近用户准确预警，让用户可以及时了解震情。

此次错误推送发生后，我们迅速进行了排查。经了解，在 3 日凌晨成都地震发生后，为了进一步提高预警信息到达率，技术团队于 3 日上午进行了一轮新技术测试，但由于相关人员在家远程办公，对服务器进行了误操作，因此错误地推送了地震预警信息。

目前我们已经紧急下线了这一功能，将在确保产品达到理想状态后再上线。我们将汲取教训引以为戒，全面加强管理，为用户带来更好的使用体验。