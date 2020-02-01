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微软宣布将于 6 月 1 日关闭 UWP 应用的 Ad Monetization 广告平台

2020-02-01 10:53 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 2 月 1 日消息：据 ZDNet 报道，日前微软在 MSDN 上宣布，将于 2020 年 6 月 1 日关闭用于 Windows UWP 应用的 Microsoft Ad Monetization 平台。

微软，win7，win10

微软表示：「自 2020 年 6 月 1 日起，用于 Windows UWP 应用程序的 Microsoft Ad Monetization 平台将关闭。之所以做出此决定，主要是因为继续以当前水平运营该产品不可持续。」

据悉，UWP 应用程序仍允许开发人员创建可在 Windows 10 PC，Xbox One，Surface Hub 设备或 Hololens 设备上运行的应用程序。UWP 应用程序还将继续在运行 Windows 10X 的双屏设备上扮演重要角色。

Microsoft Ad Monetization 平台是微软专为 UWP 应用程序推出的广告平台，是微软 UWP 应用生态的重要组成部分，如今微软计划关闭该平台也意味 UWP 生态的发展并不尽如人意。


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