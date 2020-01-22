苹果放弃端到端加密 iCloud 备份数据计划

站长之家(ChinaZ.com) 1 月 22 日消息：据路透社报道，苹果放弃了让用户在其 iCloud 服务中采用端到端加密 iPhone 备份的计划，因为此前联邦调查局抱怨加密会妨碍他们的调查工作。

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两年多前，苹果公司通知联邦调查局，他们计划为 iCloud 备份推出端到端加密。在联邦调查局反对之后，苹果最终在某个时候放弃了该计划，尽管该报道指出，目前尚不清楚联邦机构是否是做出如上决定的因素之一。

一位苹果公司前员工告诉路透社，该公司不想冒受到潜在风险保护罪犯或推动制定新的反加密立法的风险，以及不希望受到官员的审查，所以作出相应决定。

这位知情人士说，苹果公司在 2016 年与 FBI 因解锁在加利福尼亚州圣贝纳迪诺枪击案 iPhone 而打官司之后，「他们决定不想再激怒 FBI。」。

不过苹果对拒绝在 iOS 中创建「后门」一事采取强硬立场，「后门」允许 FBI 解锁受密码保护的 iPhone 来协助他们进行调查，苹果在其半年度透明度报告称，会依法向当局提供备份到 iCloud 的数据。