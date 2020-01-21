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外闻

Facebook今年将在伦敦招聘1000名员工 从事产品开发和安全工作

2020-01-21 17:01 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 1月21日 消息:Facebook(Facebook)今年将在伦敦招聘 1000 人，从事产品开发和安全等工作。在英国脱欧后，Facebook继续发展其在美国以外最大的工程中心。

Facebook负责欧洲、中东和非洲业务的副总裁尼古拉·门德尔松(Nicola Mendelsohn)在接受采访时说，超过一半的新工作岗位将来自技术领域，包括软件工程和数据科学。

Facebook，脸书

其他角色将在“社区诚信”团队中，该团队主要工作是监测和移除Facebook、Messenger、Instagram和WhatsApp等平台上有害的内容。

Facebook首席运营官谢丽尔•桑德伯格(Sheryl Sandberg)将于周二公布这些新职位，届时该公司在英国的员工总数将超过 4000 人。

Copenhagen Economics对 15 个国家的 77320 家企业进行了调查，该研究估计Facebook去年帮助创造了 2080 亿欧元( 2300 亿美元)的经济价值。

门德尔松还称，通过利用利用Facebook的平台，欧洲已经创造了 310 万个就业机会。（reuters

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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