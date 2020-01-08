苹果发布服务业务数据年报：App Store 每周超过 5 亿人访问

站长之家(ChinaZ.com) 1 月 8 日消息：苹果公司刚刚宣布了服务业务的年度数据，这是一张关于 App Store 软件商店、Apple Music 音乐、以及 Apple Pay 移动支付业务的年度成绩单。

图片来自 Apple

苹果公布的服务业务的年度数据显示，App Store 每周有超过 5 亿人访问，为 155 个国家的开发者提供了直面用户的途径；流媒体音乐服务可提供超过 1000 万首歌曲，在 115 个国家/地区策划数千个歌单或每日精选内容；Apple 播客提供免费的音频故事，现在 155 个国家的的用户可以收听超过 80 万个节目；有超过 75% 的 iCloud 用户受到双重验证的保护。

针对今天公布的数据，苹果公司负责互联网软件和服务的高级副总裁艾迪-库（Eddy Cue）称：「我们为客户带来了一些令人兴奋的新体验，同时为用户隐私和安全制定了标准。我们以令人难以置信的势头开始下一个十年，感谢对我们所有服务表现出如此热情的客户，我们为世界上最好的创作者、讲故事者、记者和开发者而鼓掌。」