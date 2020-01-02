小猪佩奇跨国维权再胜诉 网店被判赔偿3万元

站长之家(ChinaZ.com) 1月2日 消息:据吉安市中级人民法院公众号报道， 12 月 31 日，在 2019 年乙亥猪年的年尾，江西省吉安市中级人民法院一审宣判了江西省首例“小猪佩奇”著作权侵权纠纷案件，一审判决认定被告李文勇销售的商品侵犯了“小猪佩奇”系列美术作品著作权，判令被告李文勇停止侵权行为并赔偿原告娱乐壹英国有限公司(以下简称娱乐壹公司)与艾斯利贝克戴维斯有限公司(以下简称艾斯利公司)损失 3 万元。

原告称，娱乐壹公司和艾斯利公司先后向美国和中国申请了“小猪佩奇”著作权， 2019 年 8 月，原告发现被告李文勇在淘宝网售卖一款名为“抖音小猪佩琪玩具爬楼梯”的玩具，玩具中的小猪形象侵犯了原告美术作品的著作权，遂起诉至吉安中院，要求李文勇立即停止侵权行为并赔偿损失。

法院认为，被告李文勇在“淘宝网”售卖“抖音小猪佩琪”玩具故意混淆《小猪佩奇》系列美术作品，且利用《小猪佩奇》影响力，让公众产生误解，应认定李文勇行为侵犯了原告著作权，判令立即停止侵权。

与此同时，原告未能提供充足证据证实具体损失额度，但原告确实为制止侵权付出了必要的费用，法院综合考虑原告美术作品知名度、影响力，以及被告过错、侵权规模等，酌定被告赔偿原告损失 3 万元。