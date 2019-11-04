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拼多多公布双11玩法：2万款产品，消费补贴没有上限

2019-11-04 21:23 稿源：站长之家  0条评论
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拼多多

站长之家(ChinaZ.com) 11月4日 消息:近日，拼多多大促专区正式上线。今年双十一，拼多多号称“无定金无套路，直接低价，不让消费者做数学题”。

拼多多方面表示，今年双 11 将继续与各大品牌商联动，为平台4. 83 亿消费者带来目前市场上最热门、需求度最高的产品。期间，平台将在“百亿补贴”的基础上持续加码，在手机、家电、数码、美妆等领域加大补贴力度，为近 200 个品牌的 20000 余种产品提供无上限的消费补贴。

今年双11，拼多多除了继续大幅让利销售新款iPhone系列产品外，还把华为、小米、三星、OPPO、VIVO等品牌的多款热门机型纳入了补贴范围，为每台手机提供200- 500 元不等的消费补贴。活动期间所有手机均无需定金，直接即可以底价购买。

此外，拼多多每天还会推出近 10 个精选产品的“秒杀万人团”，囊括苹果iPhone11、SK-II神仙水、雅诗兰黛小棕瓶、飞利浦HX9 系高端电动牙刷、任天堂新款Switch等眼下的爆款产品，售价均击穿目前所有渠道的行业底价。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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