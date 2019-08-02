天猫发布《95后玩家剁手力榜单》：手办、潮鞋、电竞等成为最烧钱爱好

站长之家(ChinaZ.com) 8月2日 消息：今日，China Joy现场天猫发布了首份《 95 后玩家剁手力榜单》。榜单显示，手办、潮鞋、电竞、Cosplay和摄影成为 95 后年轻人中热度最高、也最“烧钱”的五大爱好。

从这份榜单看，潮玩手办的烧钱指数位列第一。这项看似简单的收藏爱好，过去一年中在天猫上的同比增长达到近190%，客单价和消费频次均名列前矛，成为当代年轻人最烧钱的爱好;而烧钱指数位居其后的潮鞋、电竞，在 95 后中同样备受推崇。

在这一系列最受 95 后追捧的爱好中，盲盒收藏成为硬核玩家增长最快的领域。数据显示，天猫上一年有近 20 万在盲盒上年花费超过 2 万元的“硬核玩家”，其中 95 后占了大多数;而电子竞技这样受关注度更高的爱好，在天猫上已经有 1800 万电竞玩家。

兴趣爱好能有多费钱?没入坑的你可能想像不到：作为互联网原住民， 95 后可以一年不买衣服，却不能一周不买手办和电竞装备。他们为兴趣爱好买单的疯狂程度，远远超出了人们的想象。