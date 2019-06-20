“扫一扫”分享到微信

数说

IDC预测:2023年苹果将引领智能手表市场 占25.9%份额 位居第一

2019-06-20 15:55 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

苹果手表 (2)

站长之家(ChinaZ.com) 6月20日 消息:appleinsider援引研究公司IDC预测数据显示，苹果将在 2023 年成为全球智能手表销售市场增长主要的驱动力，尽管其市场份额预计会受到竞争对手冲击。

IDC在本周发布的预测报告显示，智能手表预计将在未来五年引领更广泛的可穿戴设备市场的增长，出货量将从 2019 年的 9180 万台增至 2023 年的1. 316 亿台。智能手表目前占全球可穿戴设备出货量的41.2%，到 2023 年底将增长至43.5%。

该报告称，苹果预计将引领潮流，在2023 年底占据智能手表市场的25.9%份额。据预测，紧随其后的将是 运行Android、WearOS、 Tizen 等系统的设备。

IDC预计， 2023 年可穿戴设备的总出货量将达到3. 023 亿台。其中，智能手表和“耳戴”将在 2023 年占据78.3%的市场份额。

今年 3 月，该研究公司表示， 2018 年，苹果在 4620 万发货量中获得了智能手表市场26.8%的份额，同比增长39.5%。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

电竞 电竞赛事 电竞战队 企鹅智库

企鹅智库：2019年中国电竞用户规模预计达到3.5亿 七成为男性

· 电竞 电竞赛事 电竞战队
甲骨文 财报

甲骨文发布第四财季财报：营收111亿美元 净利润同比增长率高于营收

· 甲骨文 财报
网购 电商半年报 90后 搜索

电商半年报：国人前5个月网购近4万亿元 假发成90后搜索关键词

· 网购 电商半年报 90后
企鹅号 自媒体

企鹅号-5月品类价值榜重磅发布!

· 企鹅号 自媒体
AI 人工智能 婚恋网站 相亲网站

日本通过AI匹配提高结婚率 网友：不就是相亲网站吗？

· AI 人工智能 婚恋网站
游戏主播 游戏主播调侃地震被封号 斗鱼 虎牙 直播

游戏主播调侃地震被封号 网友：建议永久封杀

· 游戏主播 游戏主播调侃地震被封号 斗鱼
高德地图 高德离线语音 罗永浩 林志玲

林志玲宣布结婚后，网友默默把高德离线语音设置成了罗永浩

· 高德地图 高德离线语音 罗永浩
NASA 太空旅游 太空旅游船票4亿

NASA：太空旅游船票4亿元一张 2020年首发

· NASA 太空旅游 太空旅游船票4亿
共享单车 共享单车行程显示骑到非洲

共享单车行程显示骑到非洲 网友：一个有灵魂的单车啊！

· 共享单车 共享单车行程显示骑到非洲
盖茨 巴菲特 盖茨巴菲特DQ打工

盖茨巴菲特DQ打工：一个负责耍宝 一个负责收银

· 盖茨 巴菲特 盖茨巴菲特DQ打工
查看更多
﻿

编辑推荐

滴滴新对手：腾讯与广汽支持网约车平台公测 打车1分钱

[动态]· 06月20日

约6.3万台！苹果中国召回MacBook Pro：电池或存燃烧风险

[动态]· 06月20日

全球支付宝积分最高会员诞生：达140万 礼品兑换到手软

[见闻]· 06月20日

俞敏洪：我财富追不上马云，超前理念赶不上任正非

[见闻]· 06月20日

全国首个！重庆与支付宝合作上线区块链政务服务平台

[见闻]· 06月20日

工信部拟回收83个电信网码号：10020、95041在列

[见闻]· 06月20日

《锦绣未央》小说被判抄袭成立 11位作家获赔60万

[产权]· 06月20日

IDC预测:2023年苹果将占25％的智能手表市场 位居第一

[数说]· 06月20日