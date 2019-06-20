IDC预测:2023年苹果将引领智能手表市场 占25.9%份额 位居第一

站长之家(ChinaZ.com) 6月20日 消息:据appleinsider援引研究公司IDC预测数据显示，苹果将在 2023 年成为全球智能手表销售市场增长主要的驱动力，尽管其市场份额预计会受到竞争对手冲击。



IDC在本周发布的预测报告显示，智能手表预计将在未来五年引领更广泛的可穿戴设备市场的增长，出货量将从 2019 年的 9180 万台增至 2023 年的1. 316 亿台。智能手表目前占全球可穿戴设备出货量的41.2%，到 2023 年底将增长至43.5%。

该报告称，苹果预计将引领潮流，在2023 年底占据智能手表市场的25.9%份额。据预测，紧随其后的将是 运行Android、WearOS、 Tizen 等系统的设备。

IDC预计， 2023 年可穿戴设备的总出货量将达到3. 023 亿台。其中，智能手表和“耳戴”将在 2023 年占据78.3%的市场份额。

今年 3 月，该研究公司表示， 2018 年，苹果在 4620 万发货量中获得了智能手表市场26.8%的份额，同比增长39.5%。