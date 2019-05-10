国家邮政局：2018年人均快递支出432.7元

站长之家(ChinaZ.com)5 月 10 日 消息：今日，国家邮政局发布了《 2018 年邮政行业发展统计公报》。公报显示， 2018 年全行业业务总量首次突破万亿元大关，业务收入达7904. 7 亿元，快递业务量突破 500 亿件。

2018 年，邮政行业业务总量完成12345. 2 亿元，同比增长26.4%。全年邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)完成7904. 7 亿元，同比增长19.4%。

2018 年，快递业务快速增长。全年快递服务企业业务量完成507. 1 亿件，同比增长26.6%;快递业务收入完成6038. 4 亿元，同比增长21.8%。

各城业务量排名方面，前十五位的城市依次是广州、金华(义乌)、上海、深圳、杭州、北京、东莞、苏州、成都、泉州、揭阳、武汉、温州、宁波和南京，其快递业务量合计占全部快递业务量的比重达到57.5%。

在快递业务收入排名方面，前十五位的城市依次是上海、广州、深圳、北京、杭州、金华(义乌)、东莞、苏州、成都、武汉、天津、南京、宁波、泉州、郑州，其快递业务收入合计占全部快递业务收入的比重达到60.8%。

此外，报告还显示， 2018 年全行业平均每一营业网点服务面积为 35 平方公里;平均每一营业网点服务人口为0. 5 万人。邮政城区每日平均投递 2 次，农村每周平均投递 5 次。全国年人均函件量为1. 9 件，每百人订有报刊量为8. 9 份，年人均快递使用量为36. 4 件。年人均用邮支出566. 5 元，年人均快递支出432. 7 元。



