福布斯2021全球亿万富豪榜：2755人登上榜单 破历史记录

4月6日，《福布斯》发布2021全球亿万富豪榜，2，755名亿万富豪登上榜单，包括493名新上榜者。
全球新上榜人数和亿万富豪总人数均创下历史新高，财富总额也首次突破10万亿美元大关。
亚马逊贝索斯连续第四年蝉联富豪榜榜首，马斯克从去年的第31位飙升至第2位。
比尔盖茨排名第四、扎克伯格第五，这是20多年来巴菲特首次未能跻身富豪榜前五位。
中国方面，钟睒睒、马化腾、黄峥以及马云则分别位列13、15、21和26位。
4月6日，《福布斯》发布2021全球亿万富豪榜，2，755名亿万富豪登上榜单，包括493名新上榜者。
全球新上榜人数和亿万富豪总人数均创下历史新高，财富总额也首次突破10万亿美元大关。
亚马逊贝索斯连续第四年蝉联富豪榜榜首，马斯克从去年的第31位飙升至第2位。
比尔盖茨排名第四、扎克伯格第五，这是20多年来巴菲特首次未能跻身富豪榜前五位。
中国方面，钟睒睒、马化腾、黄峥以及马云则分别位列13、15、21和26位。
福布斯杂志今日发布2021全球亿万富豪榜，报告显示，57岁的亚马逊CEO杰夫·贝索斯连续第四年蝉联全球首富，身家达到1770亿美元。
在2019年4月与世界首富杰夫-贝索斯离婚后，近日，贝索斯前妻麦肯齐·斯科特再婚，嫁给了一位高中科学老师Dan Jewett。Dan Jewett表示，自己和麦肯齐承诺，将把大部分财产用于慈善。
我们处于一个消费的时代，一个到处都是奢侈品的高消费泛滥的时代。曾经有一个时期，高消费、奢侈品消费成为一种时尚，高档品牌商品、高档奢侈品成为少男少女们的新宠，甚至有的人为了高档消费品而不择手段。即使现在人们认为进入消费降级的时代，消费理性的回归并没有导致奢侈品的销售下降， 从相关的统计数据看，2017年中国奢侈品销售额达到1420亿元，较2016年增长20%左右，可见奢侈品消费已经成为年轻人的重要消费方式和内容。一
今日，胡润百富发布了《胡润大消费民企百强榜》，榜单显示，该榜单上榜门槛为140亿元，上榜企业总价值9.86万亿元。其中，24家企业价值过千亿，深圳、上海上榜企业最多，各有11家;其次是北京、广州，各有10家;杭州第五，7家。广东以36家企业上榜遥遥领先，前十名一半来自广东，包括前四名。
一直以来，蓝牙耳机界就有这样的声音：万元以下听个响。因此很多人都觉得真无线耳机的音质不如有线耳机，其实这几年蓝牙耳机技术飞速发展，音质，蓝牙稳定性也非常成熟，今天给大家推荐几款口碑好，好评率90%以上的蓝牙耳机（价格有高有低，大家根据自己实际情况挑选）！Xisem西圣ASN蓝牙耳机官方售价： 99 元好评率：97%xisem西圣蓝牙耳机之所以这么受欢迎，主要是“高配置、低价格”性价比高，其中ASN作为平价半入耳蓝牙耳机代表
苹果公司创始人史蒂夫·乔布斯在1973年填写的一份求职书在近日被以22万美元的价格在伦敦被拍卖出，这份求职书上乔布斯将“英语文学”列为自己的专业。
在选购耳机过程中，首先要明确耳机的用途，是专为运动过程中佩戴呢，还是平时也会使用，是看重运动中的佩戴舒适性呢，还是看重音质。在运动的时候使用耳机，除了固定性外，还需要考虑的是安全性。室内跑步，对于是否无隔音的要求并不是很必要。但是，对于户外跑来讲。室外“无隔音”这点非常重要，因为室外跑步，最重要的就是安全性。相对来讲，音质可能不是刚需。或者说，对于运动耳机来讲，音质都不是刚需，因为在你跑步的时候，
如今真无线蓝牙耳机可以说是最受欢迎的数码产品之一了吧，越来越多的小伙伴喜欢上这种无拘无束的音乐体验。我们可以轻松的在公交，地铁，街道上使用它欣赏音乐，而不必担心各种线材的牵绊。有人说万元耳机听个响，真无线蓝牙耳机没有音质一说，其实蓝牙耳机技术经过几年飞速发展，已经非常稳定，音质也是非常不错，那么什么牌子的蓝牙耳机音质值得入手呢，今天给大家推荐几款性口碑好，音质好的蓝牙耳机！有价格高，价格低的，大家
近两年庞大的市场需求将使蓝牙耳机迎来爆发式增长，蓝牙耳机几乎是每个有只能手机的标配，据Counterpoint研究报告统计显示： 2020 年蓝牙耳机出货量较 2019 年继续实现翻倍， 2022 年预计将增长至 7 亿副。那么在蓝牙耳机品牌繁多的情况下改如何挑选适合自己品牌的蓝牙耳机呢？今天给大家推荐几款口碑好，使用感受棒的蓝牙耳机，有贵的有便宜的，大家可以根据自己的需求选择！Xisem西圣ASN蓝牙耳机官方售价： 99 元推荐指数：★★?
虽然算不上一个非常资深的测评达人，但是在蓝牙耳机圈也是混了五六年，算是音乐的狂热爱好者，与各种各样的耳机建立了不解之缘，也常常沉浸于各种各样的运动之中，耳机就成为随身的必备。在工作和生活过程中接触了不少款式、音质、价格迥异的耳机，面对眼花缭乱的耳机，我的挑选要求可以说几近严苛，从音质到蓝牙，佩戴舒适度都比较在意。很多热爱音乐的初级发烧友说不懂得耳机的选择，今天给大家推荐几款口碑好，销售量非常高的蓝
很多人说买电动牙刷是为了偷懒，而且现在的年轻人越来越懒，所以电动牙刷才卖的这么火爆。那电动牙刷真的仅仅是个偷懒神器吗?其实不然!电动牙刷的清洁效率远高于普通牙刷，在欧美国家电动牙刷的普及率非常高，国内才刚刚兴起而已! 绝大多数用过的人都觉得，电动牙刷的清洁效率远高于手动牙刷。只是，面对五花八门的电动牙刷，大家的选择困难症是不是又要发作了呢?要知道清洁力越高，伤牙的可能性也就越大!再加上低品质的电动牙刷?
现在大多数国人的牙齿口腔问题都比较多，像牙齿蛀牙，十个人当中八个都有，牙周炎、牙齿敏感等问题更是非常多！所以越来越多的人都开始选择使用清洁能力更强的电动牙刷。而在电动牙刷的选择上，很多人刚开始都会有一个误区，认为清洁力越高越好！实则不然，因为电动牙刷的清洁力过强对牙齿的伤害非常严重，且不可逆！因此对于电动牙刷的选择一定要谨慎， 而我们今天要为大家分享的，就正是最新的电动牙刷排行榜10强清单，每一款都?
5G时代就要来临,那些买厨房电器还只会看抽油烟机品牌排行榜的人们,我只能说:你还是曾经那个少年,没有一丝丝改变……但是要带领身边2G网民们跟上5G速度的我,决定要来给你们普及普及一种新式厨电——集成灶,相信我,看完你就不会再纠结了!集成灶,是集油烟机、燃气灶、蒸箱/消毒柜/蒸烤箱等多功能下柜于一体的厨房电器,在集成化厨房的构建上起到了至关重要的作用。集成灶还因为汲取并升级了传统油烟机的优势,成为了推进中国厨房环境迈?
好吃，是一门看似简单的学问。虽然每个人都能直观地感受到好吃，但鲜有人能把好吃说清楚。这是因为好吃不只是味觉就能单独决定的，判断好吃与否更是涉及了嗅觉，味觉、视觉、体觉等感官体验。对于好吃的模糊认知，直接导致消费者在农产品选购时如同“雾里看花”。而中国优质农产品榜单熊猫指南以感官评价体系为标准打造的优质农产品榜单，则为消费者的选购提供了依据。 3 月 29 日，熊猫指南即将在三亚揭晓 2021 春榜，这是熊猫指?
现如今市面上的蓝牙耳机是层出不穷，但是使用蓝牙耳机有一个很麻烦的问题——耳机的续航能力。有些蓝牙耳机仅使用几个小时就没电了，非常糟心。接下来就给大家推荐一下几款续航持久、音质也不错的蓝牙耳机。Xisem西圣Ares推荐理由：音质还原，超低延迟Xisem西圣Ares采用了6mm全频动圈单元和高通QCC3020 芯片，支持APTX/AAC/SBC音频解码，其中APTX是目前高端的音频编码之一，更好还原了CD级音质，不管是听音乐还是看电影，都能做到?
随着居民收入的增加，25~ 28 岁的 90 后更愿意在孩子的早教上做出更高的经济投入。 据艾瑞咨询数据显示，调查中57%的家庭高度认同“亲子陪伴”的重要性，约30%的父母愿意在节假日的时候陪伴孩子超过 8 小时。Questmobile数据调查显示，超80%的家庭年均教育消费支出在5， 000 元以上，现在家长对低龄教育更加重视。 早教行业经历 2020 年疫情的新一轮洗牌后， 2020 年 1 月至 2021 年 2 月通过对各早教机构的各大搜索引擎数据以及?
MOVA致力于为全球用户提供专业的、物超所值的全套家庭清洁解决方案。近日，MOVA发布旗下首款产品扫拖机器人 L600，一经推出便受到用户热捧，瞬间变身名副其实的爆款产品。MOVA L600 参与“什么值得买”众测拨得头筹，成功入选天猫小黑盒，同时在亚马逊上也取得亮眼成绩。闪耀登场的MOVA L600，正在引领扫拖机器人的新风尚。 “让清洁更轻松，让享受更纯粹”，MOVA秉承以用户为中心的品牌使命，上市伊始便推出了极具行业竞争力的清
品牌定位好之后就要运营品牌。品牌运营的本质是把品牌贯彻企业的整个经营体系之中，这个贯彻到企业经营体系的过程就叫运营配称 。企业通过运营配称的落地实现了品牌的整个经营系统，并且围绕着品牌定位构建了一组环环相扣、相得益彰、相互增强的经营活动，而这样一个品牌运营的过程最终的目的是占领消费者心智。从策划到落地，这些都需要专业的品牌策划公司来辅助，那么目前国内出名的几家品牌策划公司有哪些呢？1、上海欧赛斯文化
从几年前身边开始有人用集成灶的时候起，“看集成灶不看抽油烟机排行榜”就成为了每每有人问我时，我会挂在嘴边的一句话。为什么这样说呢？集成灶是集油烟机、燃气灶、蒸箱/消毒柜/烤箱等多功能下柜于一体的新式厨电，性价比比单独购买各种厨房电器要高，人们在装修这样的大事件中，应该更希望能够多花这么一点钱买一个称心如意！抽油烟机排行榜因为功能单一，价格会相对较低，实际上集成灶不仅性价比高，吸油烟功能也是许多传统吸
佩戴无线耳机已经成为了一种流行趋势，很多人在选购耳机的时候都喜欢先从国外的品牌入手，比如知名度高的索尼苹果等。但事实上，这几年来国产品牌中也有很多不错的新产品，并且拥有了更高的品质和更低的价格，如果不是发烧友完全没有必要买千元以上的蓝牙耳机，因为蓝牙耳机迭代更新太快，今天给大家推荐几款口碑好，质量超好的国产蓝牙耳机！Xisem西圣ASN蓝牙耳机Xisem西圣蓝牙耳机是近年来火的速度最快的蓝牙耳机了吧，一年间在?
3月25日，中国化学制药工业协会(CPIA)正式发布了《医药行业合规管理规范》标准，对医药行业内的企业进行全面规范，对企业合规管理提出了更加严格的..
当前数字经济正带动中国整体经济升级和转型，传统行业的数字化转型势在必行。国有企业早已身在其中，成为了这个变革中的焦点和主战场。近日，国务..
皮卡江湖,群雄逐鹿,炮火连天!近期,福田全尺寸大皮卡概念图曝光,根据小编了解该款车型或将亮相上海车展,蓄势未来的福田皮卡这是又要展示什么高端操..
今天开始，手机从听觉、视觉，向触觉又迈出了一大步。4 月 8 日，联想在线上发布今年首款游戏手机拯救者2Pro。通过搭载瑞声科技双X轴线性马达，以..
随着疫情回暖与中国经济的提升,居民人均可支配收入得到了有效改善。闲钱的不断积累让越来越多的人群开始将视线转移到兴趣、思维的培训提升上。基于..
华为目前正启动对线下渠道的改造升级，为引入新能源汽车销售做准备。北汽蓝谷与华为联名推出的ARCFOX极狐阿尔法S HBT有望率先入驻。此前，华为智能..
据外媒报道，虽然器官移植手术可以挽救生命，但如果接受者的免疫系统排斥外来细胞，就会出现并发症。一种新兴的技术通过将供体细胞从供体器官中剥..
最美人间四月天，此时正是出门踏青赏景的最佳时机。面对万物复苏、鲜花怒放的大美春光，谁不想掏出手机拍几张精美照片、录上几段温馨视频，定格美..
2021年4月8日晚上8点,华为将举行全屋智能及智慧屏新品发布会。时隔半年,华为的新品智慧屏将与大家见面。据悉此次品牌的型号有V85和V65两个版本。“..
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4月8日，游族网络股份有限公司发生多项工商变更，法定代表人由林奇变更为XUFENFEN（林奇前妻许芬芬），同时，许垚、陈礼标等退出主要人员，新增许..
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市面上各种各样的VPS主机商琳琅满目，无论是大的小的其实也有不少容易踩坑的地方，面对这么多的VPS主机商很多人可能很头疼不知道该如何选择，今天..
有道精品课怎么样？孩子的学习一直都是咱们做家长最为关心的事，就拿我家孩子来说，记得高三那年，其他科成绩都很优异，唯独物理这科严重拖后腿。..
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4 月 8 日，华为云全球技术峰会在深圳举行，会议以“创新·普惠”为主题，来自全球不同行业的IT精英、技术大咖围绕前沿技术发展和行业应用实践进行..
【2021年4月9日，美国加州洛杉矶讯】近日，全球边缘云服务提供商Zenlayer正式推出旗下云连接产品的一系列新功能，包括骨干网流量控制、边界网关协..
在全球互联的时代，一方面机构、个人从科技发展中获得无数便利，但部分产品在提供服务的时候可能会从中“窥视”甚至“窃取”用户的个人信息，侵犯..