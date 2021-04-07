福布斯2021全球亿万富豪榜：2755人登上榜单 破历史记录

虽然算不上一个非常资深的测评达人，但是在蓝牙耳机圈也是混了五六年，算是音乐的狂热爱好者，与各种各样的耳机建立了不解之缘，也常常沉浸于各种各样的运动之中，耳机就成为随身的必备。在工作和生活过程中接触了不少款式、音质、价格迥异的耳机，面对眼花缭乱的耳机，我的挑选要求可以说几近严苛，从音质到蓝牙，佩戴舒适度都比较在意。很多热爱音乐的初级发烧友说不懂得耳机的选择，今天给大家推荐几款口碑好，销售量非常高的蓝